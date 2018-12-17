Trump'tan muhalif TV kanalına: Mahkemeye taşınmalı

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Saturday Night Live adlı komedi programının yayınlandığı NBC kanalının yargı tarafından kontrol edilmesi gerektiğini iddia etti.

Trump'ın başkan seçilmesinden sonra Trump'ı eleştirdiği skeçlerle sık sık gündeme gelen NBC'nin Saturday Night Live programı, geçtiğimiz cumartesi günü "It's a wonderful life"( Çok güzel bir hayat) adlı bir skeç yayınladı. ABD medyasına göre skeçte Trump'ın başkan olmadığı bir ABD'de yaşamın nasıl olacağı anlatıldı.

Trump'ı ünlü aktör Alec Baldwin'in canlandırdığı skeçte 2016 ABD Başkanlık seçimini Hillary Clinton'ın kazandığı kurgulandı. Skeçe göre bu durumda Trump'a yakın isimlerin hiçbiri yargılanmamış olacaktı ve First Lady Melania Trump boşanmış olacaktı.

Trump pazar sabahı attığı bir tweet ile skeçe sert bir tepki gösterdi:

"GERÇEK skandal NBC gibi kanalların ve Saturday Night Live gibi Demokrat yanlısı programların saat saat tek taraflı yayın yapmasıdır. Haksızlık yapılan haberler ve Demokrat reklamlarından başka bir şey değil. Mahkemeye taşınmalı, yasal olamaz? Sadece kötüleme ve küçük düşürme. Hile?"