Son rakibi de pes etti; Trump, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Ohio Valisi John Kasich başkan adaylığı için Cumhuriyetçi Parti'de sürdürdüğü seçim yarışından çekildiğini ve seçim kampanyasına son verdiğini duyurdu. Donald Trump Cumhuriyetçilerde tek isim olsa da başkan adaylığı için 1237 delegenin oyunu alması gerekiyor.

Kasich ön seçim sürecinde sadece seçim merkezi Ohio'da zafer elde etmeyi başarmıştı. Salı günü Indiana eyaletinde yapılan ön seçimlerde, tek haneli oranlarda oy toplayan Kasich üçüncü sırada yer almıştı.

Adaylığı temmuzda kesinleşecek

Indiana'daki seçimlerin ardından Donald Trump'ın karşısındaki en güçlü rakibi olan Ted Cruz seçim kapmanyasına son verdiğini duyurmuştu. New Yorklu milyarder iş adamı Donald Trump seçim yarışında artık tek isim olsa da, Cumhuriyetçilerin resmi başkan adayı olabilmesi için kurultayda 1237 delegenin oyunu alması gerekiyor. Kurultay temmuz ayında yapılacak.