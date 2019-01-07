T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trump: USS Cole saldırısının lideri öldürüldü

ABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2000 yılında ABD savaş gemisi USS Cole’a düzenlenen saldırının lideri olduğunu belirttiği Cemal el Bedevi’nin öldürüldüğünü duyurdu

07 Ocak 2019 03:34

ABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2000 yılında ABD savaş gemisi USS Cole’a düzenlenen saldırının lideri olduğunu belirttiği Cemal el Bedevi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Büyük ordumuz, USS Cole\'a yapılan korkakça saldırıda kaybedilen ve yaralanan kahramanlar için adaleti sağladı. Bu saldırının lideri Cemal el Bedevi\'yi öldürdük. El Kaide\'ye karşı çalışmalarımız devam ediyor. Radikal terörizme karşı mücadelemizde asla durmayacağız”. 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cemal el Bedevi’nin Yemen’in Marib bölgesinde düzenlenen saldırıda öldürüldüğü kaydedildi.

USS COLE SALDIRISI
12 Ekim 2000’de Yemen\'in Aden şehri limanında demirlenen güdümlü füze taşıma kapasiteli Amerikan gemisi USS Cole\'a düzenlenen saldırıda 17 denizci ölmüş, 39\'u ise yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD DHAABD Başkanı Donald TrumpABDUSS ColeaCemalBedevininTrumpUSS ColeBuBedeviEl KaideRadikalMerkez Kuvvetler Komutanlığının TwitterBedevinin Yemenin MaribUSS COLE SALDIRISI 12 EkimYemen AdenAmerikan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24