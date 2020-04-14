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Koronavirüs

Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüs'ü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı

14 Nisan 2020 10:52

ABD'li siyasi danışman ve yazar Roger Stone, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara mikroçip takmak için Koronavirüs'ü yarattığını iddia etti.

ABD’li yazar ve siyasi danışman Roger Stone, katıldığı radyo programında yeni tip Koronavirüs'le ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını üstlenen ve ABD kulislerinde 'efsane' olarak tanınan Stone, Koronavirüs'e ünlü milyarder Bill Gates'in geliştirdiğini iddia etti.

The Answer isimli radyo programında Joe Piscopo'ya konuşan Stone, "Bill Gates’in bu salgının yaratım ve yayılım sürecindeki rolü çok önemli. Bazı arkadaşlarım bu iddiaların gerçek olmadığını söylerken diğerleri de çok mantıklı buluyor. Gates ve diğer küreselçiler bu aşıları ve mikroçipleri zorunlu hale getirdi" dedi.

Uzun bir süreden beri küresel bir salgına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Gates’i eleştiren Stone, "Kimse benim bedenime mikroçip takamayacak" dedi.

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