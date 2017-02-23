Trump, translar için tuvalet kararını yürürlükten kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve trans hakları için önemli bir adım olarak görülen tuvalet yönergesini yürürlükten kaldırdı.

Yönerge kamu okullarına, trans bireylerin kendilerine uygun gördükleri tuvaleti kullanmasına izin vermeleri yönünde direktif veriyordu.

Transcinsiyet terimi, cinsiyet kimliği doğumla gelen cinsiyete uyum sağlamayan kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

Obama yönetimi çıkarmıştı

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın bu konuda karar yetkisinin eyaletlere bırakılmasından yana olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu konuda daha fazla bilginin bugün açıklanacağını tahmin ediyorum."

Geçen yıl Mayıs ayında Obama yönetiminin çıkardığı yönerge yasal bağlayıcılığı olmasa da Obama bu yönergeye uymayan okulların fonlarını kaybedebileceğini söylemişti.

Yönerge ülke çapında tartışmalara yol açmış, 13 eyalette yönergeye karşı dava açılırken Ağustos ayında Teksas'taki bir federal yargıç yönergenin durdurulması için adım atmıştı.

Obama yönetimi yönergeyi eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan bir federal yasaya dayandırmıştı.

Sean Spicer, önceki yönetimin yönergesinin çok karmaşık ve uygulaması zor bir önerge olduğunu söyledi.

"Kızlarımız artık özel, mahrem alanlarını erkeklerle paylaşmak zorunda kalmayacak"

Donald Trump seçim kampanyasının başlangıcında transların istedikleri tuvaleti kullanabilmeleri gerektiğini söylemiş, fakat Cumhuriyetçilerden tepki alması sonucu duruşunu değiştimişti.

Muhafazakâr aktivistler Trump'ın kararı sevinçle karşıladı.

"Kızlarımız artık özel, mahrem alanlarını erkeklerle paylaşmak zorunda kalmayacak. Bu onların mahremiyetini ihlal ediyor, haysiyetini zedeliyordu" diyor Mahremiyet için Öğrenciler ve Veliler adlı örgütten Vicki Wilson.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten ise bunun trans hakları için önemli bir kayıp olduğunu söylüyor:

"Bu korumayı yürürlükten kaldıran Trump yönetimi en hassas çocukların güvenliğini ve emniyetini tehlikeye itiyor.

"Bu yönergenin kaldırılması, Trump yönetimi altında trans çocukların trans oldukları için suiistimal ve taciz edilmesinin normal olduğu mesajını taşıyor."

Kızı trans olan trans hakları aktivisti Wayne Maines, geçen yıl BBC için yazdığı bir makalede, translar için istedikleri tuvaleti kullanabilmenin önemini şöyle anlatmıştı:

"18 yaşındaki trans kızım Nicole'un elbisesi ve topuklu ayakkabısıyla erkekler tuvaletini kullanması, kadınlar tuvaletini kullanmasından daha tehlikeli.

"Kızım okulda istediği tuvaleti kullanamaması nedeniyle büyük bir çöküş yaşamıştı.

"Bu yönergeye karşı çıkan veliler 'kızlarımız tuvalette görmemeleri gereken bir şey görebilir' diyor. Siz çocukların tuvalette kendilerini ifşa ettiğini mi düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yok, tuvaletler mahremiyeti en fazla öne çıkaran mimarinin olduğu yerlerdir."