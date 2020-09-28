Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması

ABD Başkanı Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin olara bölgede çok iyi ilişkileri olduğunu ve çatışmaları durdurmaya çalışacaklarını ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında artan gerginliğin sorulması üzerine, gelişmelerden haberdar olduğunu söyledi.

Durumu dikkatli bir şekilde izlediklerini belirten Trump, ''O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.'' diye konuştu.

Dün ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında sivil kayıplara da neden olan büyük ölçekli askeri harekatın son derece endişe verici olduğu bildirildi.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, "ABD, şiddetin tırmanmasını güçlü bir şekilde kınıyor." denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini ve aldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit ve yararlılar olduğunu duyurdu.

Ermenistan, çatışmanın ardından yapılan Güvenlik Konseyi toplantısı sonucu genel seferberlik ilan etti. Azerbaycan Meclisi, 'savaş hali' kararı aldıklarını duyururken, cephe hattında sıkı yönetim ilan edildi.