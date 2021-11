Trump'ın Erdoğan'a ilginç sorusu ortaya çıktı: Aranızda Gece Yarısı Ekspresi filmini izleyen var mı?

T24 Dış Haberler

ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump döneminde Beyaz Saray basın sözcülüğü yapan Stephanie Crisham’ın yeni kitabı, eski ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sorduğu ilginç bir soruyu ortaya çıkardı. Trump’ın Erdoğan’la bir toplantının ortasında beklenmedik bir şekilde “Gece Yarısı Ekspresi’ni izleyen var mı?” diye sorduğu belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Trump döneminde Beyaz Saray basın sözcülüğü ve First Lady’nin özel kalem müdürü olarak görev yapan Stephanie Crisham, “I’ll Take Your Questions Now” (Şimdi Sorularınızı Alabilirim” isimli bir kitapla deneyimlerini anlattı.

Kitabın bir bölümünde, Trump ve Erdoğan arasındaki ilginç diyalog hatırlatıldı. Kitaba göre, Trump, Erdoğan’la toplantı sırasında beklenmedik bir anda “Aranızda Gece Yarısı Ekspresi filmini izleyen var mı?” diye sordu.

1978 yılında yayınlanan ve ünlü yönetmen Oliver Stone’un yönettiği filmde, Türkiye’de hapse giren bir ABD vatandaşının yaşadığı şiddet yer alıyor. Stone yıllar sonra Türkiye ve Türkler hakkındaki yanlış tutumu sebebiyle özür dilemişti.

Sessizlik üzerine Trump’ın “Sizin için karanlık bir film” dediği iddia edildi. Grisham şöyle devam etti: “Delegasyondan çok az reaksiyon vardı belki birkaç küçük kıkırdama. Sonra ABD Başkanı bunu söylememiş gibi konuşma devam etti”

Kitapta, Trump’ın dünya liderleriyle yaşadığı başka ilginç anlar da anlatıldı. Osaka’da 2019 yılında gerçekleşen G20 Zirvesi’nde Trump’ın Vladimir Putin’e “Kameralar için birkaç saniye sana sert davranabilirim” dediğini aktardı.