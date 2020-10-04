Trump'ın doktoru: Pazartesi günü Beyaz Saray'a dönebilir

T24 Haber Merkezi
Covid-19'a yakalanmasının ardından hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, durumun "gerçekten iyiye gittiğini" ve taburcu olarak yarın Beyaz Saray'a dönebileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi devam ederken, Doktor Sean Conley yaptığı açıklamada, “Son görüştüğümüzden bu yana başkanın durumu iyiye gidiyor. Tabii ki bu kadar yakından takip edilen bir hastada iniş ve çıkışlar oluyor. Her veriyi değerlendiriyoruz. Başkanın oksijen seviyelerinde iki kez düşüş yaşandı” dedi.
Conley, Trump'ın oksijen seviyesinin cumartesi günü yüzde 93'ün altına düşmesinin ve solunum güçlüğü çekmesinin ardından kortizon tedavisine başlandığını söyledi. Dr. Conley, söz konusu tedaviyle oksijen seviyesi yüzde 98'in üzerine çıkan Trump'ın, "gerçekten iyiye gittiğini, önemli bir sorunu olmadığını" belirtti.
Conley, Trump'ın sağlık durumunun böyle devam etmesi halinde yarın taburcu olabileceğini ve tedavisine Beyaz Saray'da devam edilebileceğini aktardı.
Ne olmuştu?
74 yaşındaki ABD Başkanı, perşembeyi cumaya bağlayan gece (2 Ekim) kendisinin ve First Lady Melania Trump'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Twitter üzerinden test sonuçlarının pozitif çıktığını yazan Trump "Karantina ve tedavi sürecine hemen başlayacağız. Bunu BERABER atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Beyaz Saray, yaklaşın bir gün sonra Trump'ın, "tedbir amaçlı" hastaneye götürüldüğünü açıklamıştı.
Trump'ın doktoru Sean Conley, "Başkanın sağlık durumu çok iyi. En gelişmiş izleme ve ihtiyaç duyabileceği her türlü bakımı sağlamak için bir önlem olarak Başkan'ı Walter Reed'e götürmemizi tavsiye ettim. Tedavisi 5 gün sürecek" açıklamasını yapmıştı.
Hastanede tedavisini sürdüren Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen desteği verildiği ortaya çıkmıştı. Trump, iyi hissettiğini Twitter hesabından paylaşarak, "Walter Reed Hastanesindeki doktorlar, hemşireler ve harika iş çıkaran diğer herkesle onlara diğer kurumlardan katılan diğer doktorlar inanılmaz. Bu salgın hastalıkla mücadelede son 6 ayda harika bir ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla gayet iyi hissediyorum" demişti.
Bugün erken saatlerde sağlık durumuyla ilgili video mesaj yayınlayanTrump, "Yakında geri döneceğimi düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.
Trump, hastaneye kaldırılırken çok iyi hissetmediğini ama şimdi daha iyi olduğunu, önümüzdeki birkaç günün önemli olduğunu vurgulamıştı.
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