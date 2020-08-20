Trump, Goodyear lastiklerine savaş açtı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya takipçilerine Goodyear lastiklerini almama çağrısında bulundu ve şirketi kendi limuzinindekileri de sökmekle tehdit etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "GOODYEAR LASTİKLERİ almayın. MAGA ŞAPKALARINI YASAKLADIKLARINI açıkladılar. Daha ucuza daha iyi lastikler alın. (Radikal solcu Demokratlar bunu yapıyor. İkimiz de aynı oyunu oynayabiliriz ve oynamaya şimdi başlamalıyız" yazdı.

Trump, tweeti Goodyear'ın çalışanlarına verdiği eğitimde çekilen bir görüntüye karşılık attı. Slayt sunumunda "Make America Great Again" sloganlı giyime sıfır tolerans gösterileceğinin belirtildiği görülüyordu. Kısaca "MAGA" olarak da bilinen slogan, Trump'ın seçim kampanyalarında kullanılıyor.

Goodyear, Trump'ın paylaşımından sonra bir açıklamada bulunarak bahsi geçen sunumun şirketin genel merkezi tarafından hazırlanmadığını belirtirken çalışanlarından siyasi mesajlar içeren kıyafetler giymemelerini istediklerini ifade etti.

Trump, "Canavar" lakaplı limuzininde de Goodyear lastikleri kullanıyor. Bir gazetecinin sorusu üzerine Trump bu lastikleri de değiştirebileceğini dile getirdi.