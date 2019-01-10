Trump Demokratlarla görüşmeyi terk etti

ABD Başkanı, Meksika sınırına duvar inşası yüzünden yaşanan hükümet krizinin çözümü için Demokratlarla yaptığı görüşmeyi "hoşçakalın" diyerek terk etti. Bütçe onayı alamayan Trump'ın "öfke nöbeti" geçirdiği belirtildi.ABD'de bütçe krizi yüzünden yaklaşık üç haftadır kilitli olan hükümetin önünü açmak için Başkan Donald Trump ile Kongre'deki Demokratlar arasında yapılan görüşme olumsuz sonuçlandı. Trump Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için öngördüğü bütçeye Demokratların onay vermeyeceğini belirtmesinin ardından görüşmeyi "hoşçakalın" diyerek terk etti.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokrat Parti'nin Senato'daki lideri Chuck Schumer ile yaptığı görüşmenin "tamamen zaman kaybı" olduğunu belirtti.

Trump, "İşlerin önünü açarsam 30 gün içinde ne olacak, duvar veya çelik bariyeri içeren sınır güvenliğini onaylayacak mısınız diye sordum. Nancy hayır dedi. Ben de hoşçakalın dedim, başka türlüsü işe yaramaz" diye yazdı.

Beyaz Sarayın dışında gazetecilere açıklama yapan Pelosi, havanın dondurucu olduğunu ancak içerideki havanın da "pek sıcak olmadığını" söyledi.

Pelosi, Trump'ın hükümetin "kapalı" olması nedeniyle bir kaç gün sonraki maaşlarını alamama tehlikesiyle karşı karşıya olan yüzbinlerce kamu çalışanının durumuna "duyarsız" olduğunu söyledi. Pelosi, Trump'ın aile servetine gönderme yaparak, "Çalışanların babalarından para isteyebileceğini sanıyor ama böyle değil" diye konuştu.

"Öfke nöbeti geçirdi masaya vurdu"

Senato'da azınlıkta olan Demokratların liderliğini yürüten Schumer ise Trump'ın "öfke nöbeti" geçirerek masaya vurduğunu, bir başkana yakışmayacak davranışta bulunduğunu aktardı. Başkan Yardımcısı Mike Pence ise Trump'ın davranışının tarif edildiği gibi şekilde olmadığını, Başkan'ın duvar inşasını içereren finansman olmadan Demokratlarla anlaşmaya varılamayacağını net şekilde ifade ettiğini söyledi.

Yüz binlerce çalışan zorunlu izinde

Geçen Kasım'da yapılan ara seçimlerle Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın yasa dışı göçle mücadele adına Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermeyi reddediyor. Bütçe onaylanmadığı için federal hükümet 22 Aralık'tan bu yana "kapalı". O tarihten beri federal kurumlarda çalışan en az 800 bin kişi zorunlu izne çıkarıldı ya da ücret almadan çalışıyor.

Krizden Demokratları sorumlu tutan Trump, hükümetin aylarca, hatta yıllarca kapalı kalabileceğini söylemişti.

Demokrat Partili Pelosi, Trump'ın istediğini elde edene kadar hükümeti kapalı tutmakta kararlı olduğunu ancak Demokratların insanların hayatındaki belirsizliği gidermek için hızlı bir şekilde hareket ettiğini belirtti. Pelosi, Senato'daki Cumhuriyetçilerin bütçeyi bu haliyle onaylamamaları halinde Trump'ın "zulmüne" ortak olacaklarını söyledi.

Başkanlık kampanyası boyunca göçmen karşıtı bir tutum sergiyen Trump, Mesika sınırına duvar örülmesini başlıca vaatlerinin arasına koymuştu.

AP,dpa/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe