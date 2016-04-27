Trump beş eyalette daha ön seçimi kazandı



ABD'li seçmenler dün Connecticut, Delaware, Maryland, Pensilvanya ve Rhode Island eyaletlerinde sandık başına gitti. İşadamı Donald Trump, tüm eyaletlerde rakiplerine üstünlük sağladı. Teksas Senatörü Ted Cruz ve Ohio Valisi John Kasich Trump'ın bir hayli gerisinde kaldı.

Gözler Indiana'daki seçimlere çevrildi

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) haberine göre Trump, kazandığı delege sayısını böylece 945'e yükseltti. Trump'ın temmuz ayında Cleveland'de yapılacak genel kurulda partisinin başkan adayı ilan edilebilmesi için bin 237 delegeyi hanesine yazdırması gerekiyor. Gözlemciler Trump'ın zafer serisini sürdürmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta Salı günü Indiana'da yapılacak ön seçimler bu nedenle büyük önem taşıyor.

Clinton favori konumunu perçinledi

Demokrat Parti'de ise Hillary Clinton 4 eyalette kazandı. Rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders ise yalnızca Rhode Island'da Clinton'ı yenmeyi başardı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton Maryland, Pennsylvania ve Delaware eyaletlerindeki ön seçimi rahat kazanırken Connecticut'taki yarış kılpayı Clinton'ın lehine sonuçlandı.

Clinton böylece favori konumunu daha da perçinlemiş oldu. Bernie Sanders ise pes etmeyeceğini açıkladı. Senatörü Sanders temmuz ayında Philadelphia'da yapılacak Demokrat Parti Kongresi'nde de başkan adaylığı için mücadele vereceğini açıkladı.

Trump'a karşı birleştiler

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'de etkili isimlerin Trump'ın muhtemel başkan adaylığını engelleme girişimleri sonuç veriyor. Muhafazakar Ted Cruz ve liberal John Kasich bu kapsamda işbirliği yapmaya karar verdi. Cruz ve Kasich, Indiana, New Mexico ve Nebraska eyaletlerinde birbirine destek verecek. Cruz, Oregon ve New Mexico'daki kampanyasına son verecek. Kasich ise Indiana'da Cruz'a destek çıkacak.