"Trump başkanlık koltuğunu dolduramadı"

T24 Haber Merkezi

2012 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı olan, 2018 ara seçimlerinde yine aynı partiden Senatör olarak seçilen Mitt Romney, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Romney, Trump'ı "Başkan ulusunun karakterini şekillendirir. Trump'ın karakteri buna yetmiyor" ve "Başkanlık koltuğunu dolduramıyor" ifadeleriyle eleştirdi.

Romney, ABD'nin en çok satan gazetelerinden Washington Post'da yayınlanması için bir yazı kaleme aldı. Daha önce de Trump'la yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle gündeme gelen Romney, yazısında 2016 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den Trump'ın aday olmasını istemediğini ve başka bir ismin adaylığı almasını istediğini belirtti.

Senatör olarak seçilmesine de değinen Romney, başkanın politikalarına kendi partisinden seçildiği için körü körüne destek olmayacağını belirterek "Ülkemin çıkarına hizmet ettiğini düşündüğüm politikaları destekleyip, diğerlerine karşı çıkacağım " yazdı. Romney ayrıca Trump'ın her açıklaması ve tweeti üzerine yorum yapmayı planlamadığını belirtti ancak "bölücü, ırkçı, cinsiyetçi, göç karşıtı, dürüst olmayan ve demokrasi karşıtı" her açıklamanın karşısında duracağını ifade etti.