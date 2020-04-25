Trump'a ceset torbalı protesto

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ABD'nin başkenti Washington D.C.'de bir grup protestocu, Beyaz Saray'ın etrafında arabalarıyla korna çalıp, slogan atarak tur attıktan sonra Uluslararası Trump Otel'in önüne gidip binanın önüne sahte "ceset torbaları" yığdı.

Protestocular, başkentin ünlü Pennsylvania caddesi boyunca altın rengindeki Trump tabelasının önüne Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenleri sembolize eden 20'den fazla içi karton ve gazetelerle dolu siyah torba koydu.

Center for Popular Democracy tarafından organize edilen protestoda Beyaz Saray'ın etrafında tur atan araçların da bir "cenaze alayını sembolize ettiği" belirtildi.

Protestoya katılan arabaların camlarında, "Trump yalan söyleyince insanlar ölüyor" ve "Gerçek virüs Trump'tır" yazılı posterler yer aldı. Bir pikapın arkasında "Trump tavuğu" olarak bilinen sarı saçlı şişme tavuk da yer aldı.

Protestocular, eylemlerde görmeye alıştığımızın aksine megafonla veya bir sahneden konuşma yapmadı. Plastik poşetleri sıralayanlar dışında tüm protestocular arabalarında kalarak Zoom üzerinden hislerini ve hikayelerini paylaştı.

Benzer bir eylem geçen hafta New York'taki Trump Otel'in önünde yapılmıştı.