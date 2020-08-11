TRT'deki yanan Türk bayrağı görüntüsüne tepki

Anafartalar Zaferi’nin 105. yılı için TRT Müzik’te özel bir konser düzenlendi. Video mapping uygulaması esnasında, Anadolu haritası üzerindeki Türk Bayrağı'nın yanma görüntüsü tepki çekti.

Çanakkale Tarih Alan Başkanlığı tarafından, Anafartalar Zaferi'nin 105. yılında kutlama etkinliği hazırlandı. Etkinlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını da kapsayan şekilde düzenlendi.

Zafer konseri ve video mapping gösterisi de yer alan etkinlik dün saat 21:20'den itibaren TRT Müzik kanalında canlı olarak yayınlandı. Etkinlikte, Atatürk'ün savaştaki başarısı anlatıldı.

Şarkılardan önce ekrana gelen görsel şovlar eşliğindeki anlatımda ise tepki çeken bir görüntü göze takıldı. Programın 10. dakikasında ekrana Çanakkale'nin dışına taşılarak Anadolu haritası ekrana verildi. Haritanın içine Türk Bayrağı yerleştirildi. Bu dakikadan itibaren Türk Bayrağı yanmaya başladı.

Alevler bayraklı Anadolu'yu yutana kadar devam ederken haritanın etrafına yerleştirilen İngiltere, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Ermenistan bayraklarının alevlerden etkilenmediği görüldü.

Birçok izleyici bu tabloyu şaşkınlık ve tepkiyle karşıladı. Sosyal medyada kimi kullanıcılar, “Bunu bir başka ülke yapsa nota verme sebebidir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.