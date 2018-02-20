Tren yolu bakım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Pozantı ilçesinde, tren yolu bakım onarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Belemedik İstasyonu yakınlarında 20 Nolu tünel içinde meydana geldi. Raylarda bakım onarım çalışması yapan araç, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten devrildi. Meydana gelen kazada, işçilerden Hasan Güngör yaşamını yitirirken, İbrahim Özdemir ve Feyzullah Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren Hasan Güngör\'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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