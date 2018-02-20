T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tren yolu bakım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA'nın Pozantı ilçesinde, tren yolu bakım onarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

20 Şubat 2018 18:47

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Pozantı ilçesinde, tren yolu bakım onarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Belemedik İstasyonu yakınlarında 20 Nolu tünel içinde meydana geldi. Raylarda bakım onarım çalışması yapan araç, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten devrildi. Meydana gelen kazada, işçilerden Hasan Güngör yaşamını yitirirken, İbrahim Özdemir ve Feyzullah Yıldırım ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren Hasan Güngör\'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur Can BULATPOZANTI Adana DHA ADANA PozantıKazaBelemedikNoluRaylardaMeydanaHasan GüngörFeyzullah YıldırımYaralılarAdana Adli Tıp KurumuJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24