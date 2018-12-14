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Tren kazası güvenlik kamerasında

Ankara’da, Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen 3’ü makinist 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

14 Aralık 2018 20:44

Ankara’da, Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen 3’ü makinist 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Dün Ankara Garı’ndan 206 yolcu ile Konya’ya gitmek üzere hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonunda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi yaralandı.
Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saat 06.36’da kameraya yansıyan görüntüde, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile karşıdan gelen Yüksek Hızlı Trenin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle kılavuz trenin rayların üzerinde geriye doğru yaklaşık 30 metre savrulduğu ve ters döndüğü görüntülere yansıdı. Kaza ile birlikte istasyondaki üst geçidin de trenin üzerine çökmesi de görüntüde yer aldı.
 

Görüntü Dökümü:
_Trenin çarpışma anı

ANKARA, (DHA)

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