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Yaşam

Translar, Hande Kader için gündelik yaşamlarıyla objektif karşısına geçiyor

Ağustos 2016’da yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader için translar, günlük yaşamları için objektif karşısına geçiyor

17 Eylül 2016 20:19

Trans kadın Hande Kader’in Ağustos 2016’da yakılarak katledilmesinin ardından Uçan Süpürge Kadın ve İletişim Derneği ve Pembe Hayat transların gündelik yaşamlarına dikkat çekecek bir çalışma başlatıyor. Transların günlük yaşamlarını foto-hikayeler ile anlatmayı kapsayan çalışmada çekimleri Sadık RL, Buğra Ergün ve Pembe Sanat’tan Ömer Tevfik Erten gerçekleştiriyor.

Pembe Hayat’ta yer alan habere göre, Ağustos 2016’da yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader’in ardından birçok trans cinayetinde olduğu gibi suskunluk ya da nefret vardı. Suskunluk, birkaç hak örgütü ve hak temelli mücadele veren insanların dışında bütün ülkede hakim; nefretse atılan her haber başlığının alt metninde gizlice ya da açıkça yüzünü gösteriyor.


Translar, seks işçiliği yapan, yol kenarlarında polise “zorluk çıkaran”, Kabahatler Kanunu’na uymayan ve toplumsal “ahlakı”, “düzeni” bozan bireyler olarak geçmişte ve bugün kayıtlara ve toplumun belleğine geçiyor. Bu tarih, ne sokaktaki insan ne de translar tarafından değil, sistem gözüyle ve medya eliyle yazılıyor. Hande Kader gibi öldürülen Özgecan Aslan’ın ardından; kadına yönelik şiddete caydırıcı cezaların yer aldığı "Özgecan Yasası" olarak bilinen ve Meclis’e sunulan yasa teklifini hatırlayalım. Şimdi de Hande Kader ve tüm translar adına bir yasa teklifi için, Hande Kader cinayetinin fikri takibi için ve Hande Kader’e ses olmak, ses vermek için çağrı  yapıldı. 

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ve Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin Pembe Sanat ekibinin çalışmalarıyla gerçekleştireceğimiz bir foto-bellek çalışması başlatıyoruz. Çalışmada, Fotoğrafçı Sadık RL, Buğra Ergün ve Pembe Sanat’tan Ömer Tevfik Erten deklanşöre basıyor, Uçan Süpürge’den ben, Atlas Arslan yazıyor. Ve translar Hande Kader için gündelik yaşamlarıyla objektif karşısına geçiyor.

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