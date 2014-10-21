'Transfobik Zahide, hayatıma yetişme!'

T-Kulüp öncülüğünde LGBTİ örgütleri ATV kanalında yayınlanan “Zahide ile Yetiş Hayata” isimli programda trans var oluşun “hastalık/hastalıklı” ilan edilmesini protesto etti. Dün (20 Ekim Pazartesi) saat 19.00’da Beşiktaş’ta bulunan ATV binasının önünde bir araya gelen LGBTİ aktivistleri ve ebeveynleri, “Zahide, hayatıma yetişme” dedi.



Gaye Özdemir'in Kaos GL'de yer alan haberine göre, “Ne hastayız ne yalnız, görün artık buradayız”, “Batsın batsın ahlakınız batsın”, “Transfobik medya istemiyoruz” ve “Zahide hayatıma yetişme” sloganlarının atıldığı eylemde “Allah ile kul arasına girilmez”, “Transfobi, tedavisi olan bir hastalıktır”, “Ne yanlış ne yalnızız”, “Trans erkekler vardır” yazılı dövizler taşındı.



Çok sayıda LGBTİ örgütünün imzaladığı basın metninde trans var oluşun görmezden gelinemeyecek bir gerçek olduğu hatırlatılırken, reyting malzemesi olmayacağı da bildirildi. Basın açıklamasının ardından, hazırlanan dövizler kanal önüne bırakıldı.



Basın açıklamasının yanı sıra change.org sitesinde de transfobiyi meşrulaştıran programın yayından kaldırılması talebiyle imza kampanyası sürüyor.





Basın açıklamasının tam metni ise şöyle:

“Zahide ile Yetiş Hayata adlı programın 13 ve 17 Ekim 2014 tarihli yayınlarında Zahide Yetiş trans bireyleri ve ailelerini hedef alarak trans varoluşun tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğu beyanında bulunmuştur. Kadından erkeğe trans geçiş ameliyatı başarısız geçen bir trans erkeğin üzerinden; Türkiye’de doktor sıfatını kullanarak kasaplık yapan birçok insanın olduğu ve trans bireylerin sağlık alanında maddi, manevi sömürüldüğü gerçekliğine değil de, translığın pişman olunacak bir hata olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveynlere ve çocuklarına kendince buradan bu "dersi" çıkarmış, zaten toplumdan ve aileden sözlü, fiziksel tacize, şiddete uğrayan trans bireyleri açık bir hedef haline getirmiştir.



“Yakın bir zamanda ailesinin baskıları sonucu intihara sürüklenen Okyanus arkadaşımızın ardından böyle bir propaganda yaparak aile içi transfobik baskıyı ve şiddeti körüklemiş, bu tür durumlara zemin hazırlamıştır.



“Biz, trans bireyler medyanın bizi magazinsel bir reyting ögesi olarak kullanmasını ve transfobiyi körüklemesini hiçbir zaman kabul etmedik ve etmeyeceğiz.



“Trans bireyler için sağlık, eğitim, hukuk alanında düzenlemeler yapmayan, nefret suçları yasasına LGBTİlerin eklenmesine geçit vermeyen; trans bireyleri hastalıklı, ucube, anormal ilan edip toplumdan ötekileştiren bir hükümetin yandaş medyasının bu tarz söylemleri bizi yıldırmadı, yıldırmayacak!



“Şunu bilin ki, biz sizin normlarınıza, ötekileştirmelerinize, baskınıza, şiddetinize rağmen biziz! Biz, biz olmaktan hiç vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Size karşı her zaman dimdik burada, tam karşınızda olacağız! Televizyonlarda, kitaplarda, sokaklarda kustuğunuz; her daim peşimizde olan nefretiniz, ahlakınız batsın! Ne hastayız ne yalnız, görün artık buradayız!”





İmzacı kurumlar:

T-Kulüp (Transerkek Kültür Üretim Platformu)- İstanbul LGBTT- Lambdaistanbul- SPoD- Siyah Pembe Üçgen İzmir- Liseli LGBTİ- Hevi İstanbul- Mersin LGBT 7 Renk- LİSTAG- Kaos GL- Keskesor LGBTİ- Voltrans Trans Erkek İnisiyatifi