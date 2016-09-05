T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Trafik sigortasında fiyatlar düşüyor

Son 3 ayda trafik sigortasının primi yüzde 12'ye yakın düşmüş oldu

05 Eylül 2016 15:23

Yasal düzenleme sonrası, trafik sigortasında primler düşmeye başladı. Son 3 ayda yüzde 12'ye yakın indirim yapılırken, Ağustos'ta ortalama trafik primi 513 liraya geriledi.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, trafik sigortasında, son birkaç yıldır süren fiyat tartışmasını bitirecek yasal düzenlemenin yapıldığı nisan ayında ortalama prim 568 lirayken, bir sonraki mayıs ayında 571 lirayken; ağustosta prim 513 liraya geriledi. Son 3 ayda trafik sigortasının primi yüzde 12'ye yakın düşmüş oldu.

Otomobillerde, 2014 yılında ortalama prim 200 lirayken, 2015'de önce 350 liraya, 2016'nın başlarında ise 571 liraya yükseldi. İki yılda ortalama prim neredeyse yüzde 200 arttı. Hasarlı sürücülerde ise bu artış yüzde 300'leri bile buldu.

İndirim devam eder mi?

Yıl sonuna kadar fiyatların yüzde 25 düşeceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER

trafiksigorta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24