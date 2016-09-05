Trafik sigortasında fiyatlar düşüyor

Yasal düzenleme sonrası, trafik sigortasında primler düşmeye başladı. Son 3 ayda yüzde 12'ye yakın indirim yapılırken, Ağustos'ta ortalama trafik primi 513 liraya geriledi.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, trafik sigortasında, son birkaç yıldır süren fiyat tartışmasını bitirecek yasal düzenlemenin yapıldığı nisan ayında ortalama prim 568 lirayken, bir sonraki mayıs ayında 571 lirayken; ağustosta prim 513 liraya geriledi. Son 3 ayda trafik sigortasının primi yüzde 12'ye yakın düşmüş oldu.



Otomobillerde, 2014 yılında ortalama prim 200 lirayken, 2015'de önce 350 liraya, 2016'nın başlarında ise 571 liraya yükseldi. İki yılda ortalama prim neredeyse yüzde 200 arttı. Hasarlı sürücülerde ise bu artış yüzde 300'leri bile buldu.

İndirim devam eder mi?

Yıl sonuna kadar fiyatların yüzde 25 düşeceği tahmin ediliyor.