Trabzonspor'un kadrosu değişiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor\'un sözleşmesi biten Tomas Hubocan, Dame N\'Doye, Jan Durica ve Uğur Demirok\'un ardından Celta Vigo ile prensipte anlaşan Okay Yokuşlu\'nun yanı sıra Onazi, Sosa, Rodallega, Bero, Esteban ve Castillo gibi isimler ile de yollarını ayırabileceği öğrenildi.

2018-19 sezonu için 26 Haziran\'da Trabzon’da toplanacak olan ve ardından 1 Temmuz\'da Slovenya’da hazırlıklarına başlayacak Trabzonspor\'un mevcut kadrosunda yeni sezon öncesi önemli değişimler yaşanacak. Transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavililer ilk etapta takımdan ayrılan oyuncuların yerine takviye yapmayı planlarken, kendilerine kulüp bakan Onazi, Sosa, Rodallega, Bero, Esteban ile Castillo gibi isimlerin de ayrılma ihtimallerinin yüksek olduğu ve bordo-mavililerin bu oyuncuların yerini de doldurmak için arayışa girdiği belirtildi.

SAVUNMAYA EN AZ İKİ TAKVİYE

Stoper bölgesinde sözleşmeleri sona eren Hubocan, Uğur Demirok ile Jan Durica’nın takımdan ayrılmalarının ardından dış transferde önceliği savunma hattına veren ve bu noktada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, özellikle ilgilendiği isimlerin başında yer alan Damien Da Silva transferini olumlu sonuçlandırmaya çalışıyor. Savunmaya en az iki takviye yapmayı planlayan bordo-mavililerin, daha sonra hücum hattına yoğunlaşacağı öğrenildi.

MBOKANİ İDDİASI

Forvet oyuncusu N\'Doye\'un takımdan ayrılmasının ardından daha çok forma şansı bulacağı bir takımda forma giymek isteyen ve bu noktada Aytemiz Alanyaspor ile de görüşen Hugo Rodallega\'nın da takımdan ayrılma ihtimalini göz önüne alan bordo-mavililer, hücum hattı için de arayışlarını hızlandırdı. Trabzonspor\'un Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Dieumerci Mbokani\'yi gündemine aldığı idida edildi. Bordo-mavililerin ayrıca forvet hattının yanı sıra bir kaleci, kanat ve orta sahaya da takviye yapmayı planladığı kaydedildi.

IBANEZ İLE AYTAÇ İÇİN SON KARAR TEKNİK HEYETİN

Bu arada Trabzonspor\'da kiralandıkları takımlardan geri dönen Aytaç Kara ile Luis Ibanez\'in geleceğiyle ilgili son kararı da teknik heyet verecek. Yönetimin sezonu Kardemir Karabükspor\'da tamamlayan Ibanez ile tamamlanan sezonda Evkur Yeni Malatyaspor\'da forma giyen Aytaç Kara için teknik direktör Ünal Karaman\'dan rapor alacağı ve buna göre bu oyuncuların akıbetinin netlik kazanacağı öğrenildi.

BAYRAMLAŞMA 16 HAZİRAN\'DA

Öte yandan Trabzonspor\'da bayramlaşma töreninin 16 Haziran Cumartesi günü saat 15.00\'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Bayramlaşma törenine yönetim Kurulunun yanı sıra Teknik Direktör Ünal Karaman\'ın da katılacağı ifade edildi.

AĞAOĞLU\'NDAN \'BAYRAMLAŞMAYA FORMA İLE GİDELİM\' ÇAĞRISI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında bayramların huzur ve iyiliğin hakimiyetinde geçen, insanın ve toplumun ruh iklimini güzelleştiren özel günler olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, taraftarlara da çağrıda bulunarak, \"\'Bayramlar, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, huzursuzlukların kaybolduğu milletimizin hafızasında hep güzel anılarla hatırladığımız günlerdir. Ben de bu bayramın tüm camiamız ve halkımız için güzel geçmesini yürekten temenni ediyorum. Bu bayram, taraftarlarımıza özel bir çağrım olacak. Biliyorsunuz bayram günleri yediden yetmişe hepimiz en sevdiğimiz kıyafetleri giymek isteriz. Bayramlıklarımız vardır, özen içinde onları giyiniriz. Henüz birkaç gün önce satışa sunduğumuz yeni sezon formamız, biliyorum ki taraftarlarımızca çok beğenildi. Gelin bu bayram bayramlık formalarımız olsun. Bayramlaşmaya, sevdiklerimizle kucaklaşmaya formalarımızla gidelim. Bayramı Bordo-Mavi renklerle süsleyelim\" ifadelerine yer verdi.

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