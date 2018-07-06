Trabzonspor'un antrenmanında kıyasıya rekabet

Tolga SAĞLAM/KRANJ(Slovenya), (DHA)

Trabzonspor, bugün TSİ 19.30’da yaptığı tek antrenmanla Slovenya’daki kamp çalışmalarını sürdürürken, idmanda yapılan dayanıklılık testinde futbolcuların birbirleriyle yarışı dikkat çekti.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Batuhan ve Ahmet Hakan katılmadı, bu oyuncuların salonda çalıştığı belirtildi. Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı olarak koşu yaparken, 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Castillo’nun ise takımın otelinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

EN DAYANIKLISI IBANEZ

Antrenmanda yo-yo (dayanıklılık) testi gerçekleştirildi. 17 futbolcunun katıldığı testi ilk bırakan isim Yüksel Şişman, ardından Muhammet Beşir ve Hugo Rodallega oldu. Yusuf Yazıcı, Olcay, Pereira, Novak ve Ibanez son 5’e kalan isimler olurken, testin sonlarına doğru oyuncular arasında ciddi bir rekabet yaşandı. Test alanı içerisinde attığı 56 turla en dayanıklı isim olan Ibanez’i hem takım arkadaşları, hem de teknik heyet alkışladı. Ibanez’i sırasıyla Novak, Pereira, Olcay ve Yusuf Yazıcı takip etti. Test ortalamalarından memnun kalan teknik direktör Ünal Karaman, Ibanez ve Novak’ı ise özel olarak tebrik etti.

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