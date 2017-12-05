Trabzonspor'u golcüleri sırtladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 14’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek puanını 22’ye çıkaran Trabzonspor’u forvet oyuncuları sırtlıyor.

Ligde geride kalan 14 haftada 28 gol kaydeden Trabzonspor’da, bu gollerin büyük bölümünü forvet oyuncuları attı. Bordo mavililerde ligde atılan 28 golün 18’i forvet oyuncuları Burak Yılmaz, Dame N’Doye ve Hugo Rodallega üçlüsünden geldi. Forvet oyuncuları, 14 haftalık bölümde sadece 6-1 kaybedilen Teleset Mobilya Akhisarspor, 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor ve 0-0 sonuçlanan Kayserispor karşılaşmalarında gol kaydedemedi.

EN GOLCÜSÜ BURAK

Ligde atılan 28 golün 18’ini kaydeden forvet oyuncuları arasında en golcü isim Burak Yılmaz oldu. Ligde 11 maçta forma giyen Burak 12 gol kaydederken, gol krallığı yarışında da 13 golle zirvede bulunan Galatasaraylı Gomis’in takibini sürdürdü. Ligde 8 maçta süre alan Hugo Rodallega ile 7 maçta forma giyen Dame N’Doye ise 3’er gol atmayı başardı.

KUPADA DA ATIYORLAR

Trabzonspor’da forvet oyuncuları arasında Ziraat Türkiye Kupası’nda görev yapan N’Doye ile Rodallega, bu kulvarda da takımını attıkları gollerle sırtladı, kaydedilen 10 golün 7’sine imza attı. Bordo mavililerin Ziraat Türkiye Kupası’nda 6-0 kazanılan Çorum Belediyespor ile 4-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında forma giyen Rodallega 2 maçta 5 gol kaydetti, sadece Çorum deplasmanında forma giyen N’Doye ise söz konusu maçta 2 gol atmayı başardı.

SERİ DEVAM ETTİ

Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Trabzonspor, Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle puan serisini de sürdürdü. Sadece Çalımbay yönetiminde çıkılan ilk karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor maçını kaybeden bordo mavililer, lig ve kupada oynadığı sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Kupada oynadığı 2 maçı da kazanan Trabzonspor, ligde ise üst üste 3’üncü galibiyetini aldı.

YEREL GAZETELERDEN ‘FIRTINA GELİYOR’ YORUMU

Yerel Gazeteler, Süper Lig’in 14’üncü haftasında Trabzonspor’un 3-0 kazandığı Antalyaspor maçı sonrası, “Fırtına geliyor” yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, “Trabzonspor’suz zirve olmaz”, “Bekleyin geliyoruz” ifadelerini kullandı. Karadeniz Gazetesi, “Çekilin yoldan”, “Fırtına geliyor” yorumunu yaptı. Taka Gazetesi, “Trabzon’suz yarış olmaz”, “Rıza Çalımbay’ın takımı bu sezon üst üste üçüncü kez kazandı, lider ile puan farkını 8’e indirdi” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, “Fırtına yıkıp geçiyor”, “Bordo mavililer Antalyaspor’u da devirerek yenilmezlik serisini üçe çıkardı” ifadelerine yer verdi. Kuzey Ekspres Gazetesi, “Fırtına kanatlandı”, “Burak Yılmaz coştu, Trabzon kazandı” başlıklarını kullandı.

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