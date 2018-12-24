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Spor

Trabzonsporlu Onazi ameliyat oldu

TRABZON, (DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor’un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi bugün İstanbul’da ameliyat oldu

24 Aralık 2018 21:43

TRABZON, (DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Trabzonspor’un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi bugün İstanbul’da ameliyat oldu.
Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynadıkları Spor Toto Süper Lig maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi’nin bugün İstanbul’da ameliyat olduğunu söyledi. Operasyonun başarılı bir şekilde geçtiğini belirten Güven, Onazi’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti. Bu arada başkan Ahmet Ağaoğlu da Onazi’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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