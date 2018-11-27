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Spor

Trabzonsporlu Ekuban'ın acı günü

TRABZON, (DHA) - Trabzonspor’un forvet oyuncusu Caleb Ansah Ekuban’ın annesi Sabina Amissah’ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği ve oyuncunun da İtalya’ya gittiği belirtildi

27 Kasım 2018 14:24

TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Caleb Ansah Ekuban’ın annesi Sabina Amissah’ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği ve oyuncunun da İtalya’ya gittiği belirtildi.
Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınlanırken, yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın annesi Sabina Amissah’ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarakvefat haberinin ardından bu sabah cenazenin defnedileceği İtalya\'ya hareket eden Caleb Ekuban’ın acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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