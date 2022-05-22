Trabzonsporlu Djaniny için 6 milyon Euro teklif

Trabzonspor'un şampiyonluğunda attığı gollerle katkı veren Djaniny Semedo’nun Arap Yarımadası’ndaki talipleri artıyor. Daha önce Sharjah kulübünün istediği Yeşil Burun Adalı forvet için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal 6 milyon Euro’yu gözden çıkardı

Fırtına’nın yıldızı Djaniny Semedo’nun Arap Yarımadası’ndaki talipleri artıyor. Daha önce Sharjah kulübünün istediği Yeşil Burun Adalı forvet için devre arasından bu yana Al Hilal pusuda bekliyor. Suudi Arabistan ekibinin 6 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi ise 8-10 milyon Euro arasında bir rakam. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımda tutmak istediği Djaniny’nin Trabzonspor’la 1 yıl kontratı kaldı. Dolayısıyla rakamın artması durumunda Djaniny’nin satılma ihtimali yüksek gözüküyor.