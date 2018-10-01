T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trabzonspor'dan iki farklı performans

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Spor Toto Süper Lig’de ilk 7 haftalık bölümde topladığı 10 puanın 9’unu evinde hanesine yazdırarak tarihinde son 31 sezonun en iyi iç saha performanslarından birini sergileyen Trabzonspor, deplasmanda ise 1 puan topladı

01 Ekim 2018 14:46

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-

Spor Toto Süper Lig’de ilk 7 haftalık bölümde topladığı 10 puanın 9’unu evinde hanesine yazdırarak tarihinde son 31 sezonun en iyi iç saha performanslarından birini sergileyen Trabzonspor, deplasmanda ise 1 puan topladı. Bordo-mavililer bu sonuçların ardından ligin en kötü dış saha performansına sahip takımından biri oldu.
Süper Lig’de ilk 7 haftalık bölümde 10 puan toplayan Trabzonspor, 9 puanı evinde oynadığı maçlarda hanesine yazdırarak aynı dönemde aynı puan topladığı 2000-01, 2005-06, 2010-11 ve 2013-14 sezonlarıyla birlikte son 31 sezonda iç sahada en çok puan topladığı döneme ulaştı. 7’nci haftalar itibariyle en son 1987-88 sezonunda iç sahada 12 puan toplayan ve evindeki en iyi performanslardan birini sergileyen bordo-mavililer, deplasmanda ise sınıfta kaldı.
DEPLASMANDA LİGİN EN KÖTÜLERİNDEN
Bu sezon evinde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 9 puan yazdıran Trabzonspor, deplasmanda ise 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi. Dış sahada MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta 1 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, Medipol Başakşehir’e 2-0, Aytemiz Alanyaspor’a ise 1-0 mağlup olmuştu. Trabzonspor, 7’nci hafta itibariyle deplasmanda topladığı 1 puanla 0 puanlı Akhisarspor’dan sonra en kötü dış saha performansı sergileyen takım oldu.
LİGE SON YILLARIN EN İYİ BAŞLANGICI
Bu arada Trabzonspor, Süper Lig’de 7’nci haftalar itibariyle son 4 sezonda en çok puan topladığı ikinci dönemi yaşıyor. Cumartesi akşamı sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 4-2 mağlup ederek puanını 10’a yükselten bordo-mavili ekip, 7’nci haftalar baz alındığında 13 puan topladığı 2013-14 sezonun ardından 10 puanlı 2015-16 sezonuyla birlikte son 4 yılda en iyi ikinci performansını sergiledi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA Spor Toto Süper LigdeTrabzonsporBordomavililerSüper LigdeDEPLASMANDA LİGİN EN KÖTÜLERİNDEN BuDışMKE AnkaragücüMedipol BaşakşehireAytemiz AlanyasporaAkhisarspordanLİGE SON YILLARIN EN
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24