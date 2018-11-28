Trabzonspor'a Gümüşhane'de coşkulu karşılama

Sinan UÇAR / TORUL (GÜMÜŞHANE),(DHA) - Torul Trabzonspor Taraftarlar Derneği\'nin daveti üzerine Gümüşhane\'nin Torul ilçesine gelen bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, beraberindeki futbolcular ve yöneticiler sevgiyle karşılandı.

Torul Trabzonspor Taraftarları Derneği\'nin daveti üzerine ilçeye gelen bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, futbolcular Anthony Nwakaeme, Batuhan Artarslan, Zargo Toure ve Vahid Amiri ile kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve Trabzonspor\'un eski futbolcularından Ali Kemal Denizci, ilçede Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Torul Kaymakamı Hasan Hüseyin Arslan ve taraftarlarca karşılandı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve fotoğraf çektirdiği Karaman, yönetici ve futbolcular, terminal mevkiinde dernekçe yaptırılan Trabzonspor armalı anıtın açılışını gerçekleştirdi.

ÜNAL KARAMAN: “İYİ Kİ VARSINIZ”

Burada konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, fırsat bulduğu her ortamda Torul\'a gelmeye gayret gösterdiğini söyledi. Taraftarlarla birlikte olmaktan keyif aldığını belirten Karaman, taraftarlara seslenerek, “İyi ki varsınız” dedi.

BAŞKAN KÖROĞLU: “BU İNSANLARI GÜLDÜRÜN”

Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu da Trabzonspor ve teknik direktör Karaman\'dan beklentileri olduğunu belirterek, \"Bu insanların kahve köşelerinde her defasında kahrolduklarına şahit oluyorum. Fenerbahçe\'yi yendiğiniz için insanlar burada. Bu insanları sürekli güldürün. Trabzonsporumuza başarılar diliyorum\" diye konuştu.

NWAKAEME: “SİZLERİ MUTLU ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ise taraftarlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Yabancı oyuncular olarak bizi şehrinize, ülkenize böylesine kabul ettiğiniz için, böylesine güzel karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve sizleri mutlu etmeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Karaman, yönetici ve futbolcular, anıtın açılışının ardından ilçe merkezindeki Atatürk Ortaokulu\'nu ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Karaman, futbolcu ve yöneticiler, daha sonra Torul Seyir Terası\'na çıkarak adrenalin dolu anlar yaşadı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kafilenin karşılanması

-Açılıştan görüntüler

-Açıklamalar

-Seyir terasından görüntüler

-Detaylar