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Spor

Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Tolga SAĞLAM/SERİK(Antalya), (DHA) TRABZONSPOR, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla 2’nci yarı hazırlıklarına devam etti

13 Ocak 2018 15:55

Tolga SAĞLAM/SERİK(Antalya), (DHA)

TRABZONSPOR, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla 2’nci yarı hazırlıklarına devam etti.
Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongonda’nın yanı sıra sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ve milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.
ÇALIMBAY SIK SIK OYUNU DURDURDU
Yoğun yağış altında gerçekleştirilen  antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas çalışması yapılırken, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Bu sırada teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sık sık oyunu durdurarak öğrencilerinle konuşması dikkat çekti.
ANTRENMANA ZİYARET
Bu arada antrenman öncesi de 1967 Manavgat Futbol Okulu sporcuları, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Antalya’daki kamp çalışmalarını noktalayacak ve Trabzon’a dönecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

HABER-KAMERA:TOLGA SAĞLAM/ANTALYA-DHA

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