Trabzonspor, stoper transferinde sona yaklaştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan ve bu noktada önceliğini stoper mevkiine veren Trabzonspor\'un, tamamlanan sezonda Fransız ekibi Caen\'de forma giyen Damien Da Silva\'nın transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi.

Teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzalanmasının ardından gelecek sezon için iç ve dış transferde çalışmalara başlayan bordo-mavililer, ilk etapta sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, Jan Durica ile Tomas Hubocan\'ın takımdan ayrılmalarının ardından stoper mevkiinde oluşan boşluğu doldurmak için harekete geçti. Bu noktada bir süredir girişimlerini sürdüren Trabzonspor\'un 2017-18 sezonunu Fransız ekibi Caen\'de tamamlayan 30 yaşındaki Fransız stoper Damien Da Silva\'nın transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Transferde maliyeti düşük oyunculara yönelen, özellikle bonservissiz oyunculara yoğunlaşan bordo-mavililer, 30 Haziran\'da Caen ile olan sözleşmesi sona erecek tecrübeli savunmacı ile prensipte anlaşmanın sağlandığı, sözleşmedeki son detayların görüşüldüğü ifade edildi. Aynı zamanda oyuncuya Türkiye\'den farklı tekliflerin de olduğu vurgulandı. Damien Da Silva, 2017-18 sezonunda Caen forması ile lig ve kupada toplamda 36 maçta 3 bin 161 dakika süre alırken, 4 de gol kaydetti.

ULAŞIM SPONSORLUĞU YENİLENDİ

Bu arada Trabzonspor Kulübü ile Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu arasındaki ulaşım sponsorluk sözleşmesinin yenilendiği açıklandı. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, \"Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu desteğinden dolayı Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy\'a teşekkür ziyaretinde bulunarak, kulübümüzün Kurucu Başkanı Ali Osman Ulusoy\'un adının yazılı olduğu formayı takdim etti. Hülya Ulusoy, kuruluşundan bugüne Trabzonspor\'un yücelmesi için büyük çaba gösteren bir ailenin ferdi olmaktan ve Trabzonspor\'a katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu vurguladı\" denildi.

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