Trabzonspor, Roma karşısında avantaj peşinde

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Roma takımını ağırlayacak.

Bugün Medical Park Stadı’nda oynanacak Trabzonspor-Roma maçı TSİ 20.30'da başlayacak. ATV’den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek.

Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün de dün takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan; Serkan, Edgar le, Vitor Hugo, Bruno Peres; Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.

Avrupa kupalarında 138. maç

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.