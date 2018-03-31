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Spor

Trabzonspor-Pınar Karşıyaka: 108-105

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) -  SALON: Hayri Gür HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Özlem Yalman (xx), Halit Can Cihan (xx) TRABZONSPOR: Obekpa (xxx)9, Eldridge (xxx)23, Vasiliauskas (xxx)12, Green (xxx)21, Heslip (xxx)23, Burak (xxx)15, Harris (xx)3, Ozan Anton

31 Mart 2018 20:29

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) - 

SALON: Hayri Gür
HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Özlem Yalman (xx), Halit Can Cihan (xx)
TRABZONSPOR: Obekpa (xxx)9, Eldridge (xxx)23, Vasiliauskas (xxx)12, Green (xxx)21, Heslip (xxx)23, Burak (xxx)15, Harris (xx)3, Ozan Anton (xx)2
PINAR KARŞIYAKA: Mert (xx)5, Jones (xxxx)35, Kennedy (xx)10, Waters (xxx)18, Erdi (xx)10, Wood (xx)10, Egemen (xx)8, Allen (xx)9, Metin (x)
1’İNCİ PERİYOT: 22-26
İLK YARI: 51-45
3’ÜNCÜ PERİYOT: 79-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 23’üncü haftasında Trabzonspor Basketbol Kulübü, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Pınar Karşıyaka’yı 108-105 mağlup etti. Trabzonspor’da Eldgridge 23 sayı, 5 asistle maçın en etkili isimlerinden olurken, Heslip 23 sayı, Green 21 sayı, 7 ribaundla oynadı. Genç oyuncu Burak Eşlik’te 15 sayılık katkı verdi. Pınar Karşıyaka’da ise Jones 35 sayı üretti, Waters da 18 sayıyla oynadı.

(FOTOĞRAFLI)

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