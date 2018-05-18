Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 2017-18 sezonunun son haftasında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geliyor.

ÇALIMBAY\'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kardemir Karabükspor karşısında ligde son oynanan Bursaspor maçındaki 11\'ini büyük oranda korudu. Deneyimli teknik adam, izinli olan Onazi\'nin yerine Kucka\'ya, kart cezalısı olan Olcay\'ın yerine ise Okay\'a ilk 11\'de görev verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor\'un ligin son haftasında Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçın iftar saatine denk gelmesi ve takımın ligde bir hedefinin kalmaması nedeniyle taraftarlar maça ilgi göstermedi. Yaklaşık 300 civarında ev sahibi ekibin taraftarları tribündeki yerini alırken, küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor\'un 4 taraftarı da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarına destek verdi.

ÇALIMBAY, DURİCA VE N\'DOYE\'UN VEDA MAÇI

Bu arada Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay, Karabükspor maçıyla birlikte takımın başında son kez sahaya çıktı. Ayrıca sözleşmeleri sona erecek olan Durica ve N\'Doye da formalarına veda eden isimler oldu.

DİVAN GENEL KURULU YARIN

Trabzonspor\'un 42\'nci Olağan Divan Genel Kurulu toplantısı yarın saat 13.00\'te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu\'nda gerçekleştirilecek. Genel kurula başkan Ahmet Ağaoğlu\'nun da katılması ve kulübün içinde bulunduğu ekonomik konularla ilgili açıklamalar yapması bekleniyor.

