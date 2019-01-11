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Spor

Trabzonspor hazırlık maçında mağlup oldu

Trabzonspor - MTK Budapeşte: 0-2 Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Sezonun ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kampın son hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına 2-0 mağlup oldu

11 Ocak 2019 22:13

Trabzonspor - MTK Budapeşte: 0-2

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Sezonun ikinci devre kamp çalışmalarını Antalya\'da sürdüren Trabzonspor, kampın son hazırlık maçında Macaristan\'ın MTK Budapeşte takımına 2-0 mağlup oldu.
Miracle Resort Hotel\'in sahasında oynanan hazırlık maçında Macaristan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 50\'nci dakikada Gera ve 57\'nci dakikada Joao Pereira kendi kalesine attı.
Bordo mavili takım bu maçla birlikte Antalya kampındaki hazırlıklarını noktalarken, kafile yarın Trabzon\'a dönecek.

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