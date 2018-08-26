Trabzonspor deplasmana ısınamadı

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)



SPOR Toto Süper Lig’de 2018-19 sezonunun ilk üç haftalık bölümünü 4 puanla geçen ve tek galibiyetini evinde alan Trabzonspor, oynadığı iki deplasman maçından ise 3 puan çıkaramadı.

Ligin 3’üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı ikinci maçta da galibiyete uzanamadı. Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, 3’üncü hafta mücadelesinde ise deplasmanda MKE Ankaragücü karşısından 1 puanla ayrıldı. 3 maçta hanesinde 4 puan yazdırabilen Trabzonspor, tek galibiyetini ise iç sahada elde etti.

2 MAÇTA KALESİNDE 4 GOL GÖRDÜ

Bordo-mavililer üç maçlık bölümde kalesinde gördüğü 5 golün 4’ünü de yine deplasmanda yedi. Ligin ilk üç haftasında attığı 5 gole karşılık kalesinde 5 gol gören Trabzonspor, bu gollerin 4’ünü deplasmanda yedi. Sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda ise Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

AĞAOĞLU’NDAN KALKAVAN’A TEPKİ

Bu arada Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MKE Ankaragücü karşılaşmasında yedikleri ikinci gol öncesi maçın hakemi Mete Kalkavan’ın verdiği ve tartışılan faul kararına tepki gösterdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından düdük fotoğrafının da yer aldığı bir paylaşım yapan Ağaoğlu, “Yapacağın tek şey bu düdüğü adaletli bir şekilde çalmak. Eğer onuda beceremiyorsan..” ifadelerine yer verdi.

METE KALKAVAN, YEREL BASININ DA HEDEFİNDE

Trabzon’da yerel gazeteler, Trabzonspor’un deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan’a sert tepki gösterdi. Karadeniz gazetesi, “Kan emici iş başında”, “Kazandık dediğimiz Ankaragücü maçında 3 puanı Mete Kalkavan çaldı” ifadelerini kullandı. Sonnokta gazetesi, “Hakem değil, tetikçi”, “İstanbul uşağı görevini yine eksiksiz yerine getirdi, galibiyetimizi engelledi” başlıklarına yer verdi. Taka gazetesi, “Kalkavan’ın bordo-mavi düşmanlığı”, “Ankaragücü karşısında iki kez öne geçen Trabzonspor, maçın hakemini geçemedi” yorumunu yaptı. Günebakış gazetesi, “Sevincimizi kursağımızda bıraktı!”, “Trabzonspor, iki kez öne geçtiği maçta Mete Kalkavan’ı geçemedi” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Kuzey Ekspres gazetesi, “Kalkavan rezaleti”, “Trabzonspor’u ince ince doğradı” ifadelerine yer verdi.

TEK GÜN İZİN

Spor Toto Süper Lig’in 3’üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 beraberer kalan Trabzonspor’da bu maçın ardından futbolculara tek gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek bordo-mavililer, yarın saat 17.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla 1 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacak.

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