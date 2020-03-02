Trabzonspor'da Sturridge'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir."



Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 16 maça çıkan İngiliz oyuncu, 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.