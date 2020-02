Trabzonspor - Bursaspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR / TRABZON (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 11’inci haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor\'da teknik direktör Ünal Karaman, kaybettikleri her puana üzüldüklerini, oynadıkları oyununun karşılığında daha üst sıralarda olmaları gerektiğini söyledi.

Teknik direktör Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “İki puan kaybettiğimiz için üzgünüm. Gelen, destekleyen taraftarlarımız var. Arzu ederdik ki üç puanla tamamlayalım ama bizim için kayıp hanesinde iki puan var. Attığımız golden sonra farkı artırabilecek pozisyonlar da bulduk. Çok net pozisyonlar olmasına rağmen değerlendiremedik. Tabii ki oyunun her anını, her dakikasını, özellikle bizim tecrübedeki takımların pozisyon hatası vermeden aynı tempo içerisinde götürmesi söz konusu değil. Belli bölümde, özellikle ikinci yarının ortalarında Bursaspor\'un baskısı oldu. Ama genel olarak maçı değerlendirdiğimde bizim açımızdan kaybedilmiş iki puan var, onun üzüntüsünü yaşıyorum.\"

\"BURAK SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ, DOĞRU BİR İŞ YAPMADI\"

Teknik direktör Ünal Karaman, Burak Yılmaz\'ın oyundan çıkarken verdiği tepki ile ilgili olarak ise şunları söyledi: \"Oyuncular sinir sistemiyle iş yapan insanlardır. Saha içerisinde zaman zaman gerginlikler olabilir. Onu anlayışla karşılayabilirim. Biz takım sporu yapıyoruz, bireysel spor yapmıyoruz. Dolayısıyla bir tercihte bulunduk. Nasıl benim camiaya karşı sorumluluğum varsa, futbolcularımızın da camialarına karşı sorumlulukları var. Bu takım bütünlüğü içerisinde biz ve futbolcularımız da dahil olmak üzere takım sporu yapma gereği olarak sorumlulukları var. Burak sorumluluğunu yerine getirmemiştir, doğru bir iş yapmamıştır. Tabii ki tasvip etmiyorum. Elbette ki konuşacağız, kendi içimizde doğruyu bulacağız.\"

\"2-3\'Ü BULAMIYORSAK BİR ŞEKİLDE FATURA KESİLEBİLİR\"

Ünal Karaman, iki forvet oyuncusunu baskı yedikleri dakikalarda dışarı aldığını belirterek, \"Burak ve Rodallega hafta içerisinde antrenmanlarda sıkıntılıydı. İkisi de sağlık sorunu geçirdiler ve önemli sayıda antrenmana katılmadılar. Abdülkadir de aynı şekilde sağlık sorunundan dolayı çıktı. Biz santrforlar varken baskı yediğimiz için oyuna müdahale etme gereği duyduk. Rakip orta sahadan bir diri futbolcu ile geliyor diye biz Kucka hamlesi yaptık. Daha atletik diye Ekuban, beklerin çıkışını engelleyelim diye Amiri hamlesini yaptık. Biz burada son dakikada eğer üç oyuncum bir rakip oyuncuyu döndürme hatası yapıyorsa ve vurulan topta karşılama hatası yapıyorsa bir şekilde ceza kesilecek. Rakip son 10 maçta bir mağlubiyet almış, ortaya belli bir direnci koyan takım. Bizim yaş kategorisindeki kadronun da oyun geneline baktığımızda 70 dakika etkin diyebiliriz. Bu tecrübedeki, yaştaki bir takımın da tempoyu bulup bu kadar pozisyona girdiği ortam içerisinde de 2-3\'ü bulamıyorsak bir şekilde fatura kesilebilir. Basit hatalar bize pahalıya mal oluyor. Bizim bu hatayı yapmamız lazım. Bir hata ettik gol yedik, bize yakışmayan da bir gol yedik. Bu dakikaya getiren Trabzonspor\'un o dakikadan sonra da golü yememesi, en kötü maçı böyle bitirmesi gerekiyordu ama hata yaptık, yedik. Üzgünüm\" dedi.

\"ALDIĞIMIZ PUAN OYNADIĞIMIZ OYUNUN KARŞILIĞI DEĞİL\"

Kaybedilmiş her puanın kendileri için üzüntü olduğunu kaydeden Karaman, \"Onca ilerlemiş fiziki yapısına rağmen halen sahada mücadele etmeye çalışan bir Trabzonspor takımı var. Ligin puan tablosuna baktığınızda Antalyaspor\'un, Ankaragücü\'nün, Yeni Malatyaspor\'un farklı bir direniş içerisinde olduğunu, favori gösterilen takımların da bazı zorluklar yaşadığını görüyorsunuz. Bütün bunları doğal karşılamak, futbolun içerisinde olan bir hadise olarak değerlendirmek lazım. Bu aldığımız puanların bizim oynadığımız oyunun karşılığı olmadığını söyleyebilirim. Daha fazla puan alıp daha üst sıralarda olmamız gerekiyordu. Detayda kaybeden bir takımız. Oyuncularımın önemli bir bölümünün göstermiş olduğu performanstan memnunum. Üzüntüm bu emeklerinin karşılığının daha fazla puan olarak geri dönmesi gerekiyordu\" ifadelerini kullandı.

\"HERHALDE BEN YETERSİZ KALDIĞIM İÇİN PUAN KAYBI YAŞIYORUZ\"

Karaman, rakiplerin puan kaybettiği haftalarda 3 maçta 6 puan kaybedilmesine ilişkin soruya ise \"Rakip kaybetti diye bizim kaybetmemiz mi gerekiyor? Biz de arzu ediyoruz ki kazanalım, farklı pozisyonlara çıkalım. Geriye bir tek bir şey kalıyor. Herhalde ben yetersiz kalıyorum. Kadro seçiminde, oyuncu tercihlerinde belki yetersiz kalıyorum. Ondan dolayı bu kayıpları yaşıyoruzdur. Kendimizi hesaba çekelim\" yanıtını verdi.

AYBABA: “İKİNCİ YARIDAKİ GİBİ OYNAMAK ZORUNDAYIZ\"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Oyunun ilk yarısı biz gibi oynamadık, hiçbir şeyi biz gibi yapmadık. İki ön liberomuz savunmanın içine girdi. Kenar oyuncularımız çok çizgiye açtı. Orta alanı tamamen Trabzonspor\'a bıraktık. Neredeyse Trabzonspor\'un futbolcuları kadar kaliteliyiz havasına girdik. Ama ikinci yarı özellikle 70\'nci dakikadan sonra biz gibi oynamaya başladık. İyi daralttık ve hızlı çıktık. Birkaç değişikliğin de takıma iyi geldiğini düşünüyorum. İkinci yarıdaki gibi oynamak zorundayız. Çünkü biz böyle dizayn edilmiş bir takımız. Takımı bunun için çalıştırıyoruz. Coşkulu oyun üzerine kurulmuş bir takımız. İkinci yarıdaki tempomuzu, ortaya koyduğumuz oyunu devam ettirirsek, iyi takımlardan biri olarak sezonu bitireceğimizi düşünüyorum.\"

\"BİZİM KADERİMİZ BU\"

Aybaba, \"Ünal Karaman\'ın tek forvete dönmesi sizi rahatlattı mı\" sorusuna ilişkin, \"Oyunun içinde bazı pozisyonlar vardır. Ünal kardeşim \'Öndeyiz nasıl olsa, oyunun temposu da biraz düştü. Artık santrfora gerek yok\' diye düşünmüştür. Ben öyle okuyorum. Sonuç böyle olunca \'Niye iki santrafor çıktı\', olmasa \'Çok iyi değişiklik yaptı.\' Bizim kaderimiz budur. İşler iyi gittiğinde hiçbir sorun çıkmaz, işler kötü gittiğinde de en küçük şeyden eleştiri alırız. O da Ünal hocanın tercihiydi ve öyle yaptı diye düşünüyorum\" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ünal Karaman\'ın açıklamaları

- Samet Aybaba’nın açıklamaları