Trabzonspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2\'nci maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda eden Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, maça tur hedefiyle çıktıklarını belirterek, “Maçtan önce oyuncularımızla gol yemememiz gerektiğini konuşmuştuk. Gol yedikten sonra 3 tane atmamız gerekiyordu. İlk yarı istediğimiz şeyleri yapamadık, beklediğimizin üstünde kötü oynadık” dedi.

ÇALIMBAY: \"GOL YEMEMEMİZ GEREKİYORDU\"

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Atiker Konyaspor karşısına turu geçmek için çıkmıştık. Maçtan önce oyuncularımızla gol yemememiz gerektiğini konuşmuştuk. Gol yedikten sonra 3 tane atmamız gerekiyordu. İlk yarı istediğimiz şeyleri yapamadık, beklediğimizin üstünde kötü oynadık. İkinci yarı yaptığımız taktik değişikliklerin çok faydasını gördük. Belki de geldiğimden beri en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. İkinci yarı çok güzel şeyler yaptık ama maalesef ilk maçı kaybetmemiz, maçın başında gol yememiz dezavantaj oldu. Bir sol bek vardı Mustafa, onun da sakatlanması bizi çok zor duruma soktu, hamle şansımız da kayboldu. İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarı çok iyi oynadık. Bunu devam ettirmemiz lazım. Ligde çok kritik maçlar var. Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Maçlarımıza iyi hazırlanarak ligi en iyi yerlerden birinde bitireceğiz.”

\"LİG MAÇINA BAMBAŞKA ÇIKACAĞIZ\"

Artık bu maçı unuttuklarını ve Atiker Konyaspor ile ligde oynayacakları maçı düşüneceklerini ifade eden deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

“Sadece hatalarımızı unutmayacağız. İlk yarı yediğimiz gol ve yaptığımız bir sürü hata var. Bizim için önemli olanları gündeme getirip konuşacağız. Lig maçına bambaşka şekilde çıkacağız. Çünkü artık önümüzde sadece lig maçları var. Konya\'ya galibiyet için gideceğiz. Fenerbahçe maçına iyi şekilde çıkmak istiyorsak bu maçı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Burak, döndüğü zaman daha iyi olacağız.”

\"MUSTAFA 2-3 HAFTA OYNAYAMAZ\"

Atiker Konyaspor maçının 13’üncü dakikasında sakatlanan Mustafa Akbaş\'ın durumuyla ilgili de konuşan Çalımbay, “Mustafa\'nın 2-3 hafta oynama şansı yok. Bir an önce sol bek almamız gerekiyor. Mas gittikten sonra bek transferini şu ana kadar bitirmek gerekiyordu ama bitiremedik. Bu bizim için üzücü. Hem oraya hem ileriye bir oyuncu almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MEHMET ÖZDİLEK: \"TURU GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ\"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise yaptığı açıklamada, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Maç öncesi oyuncularıma ‘İlk maçta kazanılan 1-0\'lık skorun küçük de olsa avantajı var’ demiştim. Bunu doğru kullandık. Trabzonspor takımının maç başladığında stresli olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar yüksek seviyede olacağını tahmin etmiyordum. Maçın başında oyunun kontrolü elimize geçti. Akabinde golü bulmamız biraz daha güven verdi ve oyun anlayışımızı biraz daha ofansif hale getirdi. Sadece 30 ile 40’ıncı dakikalar arasında bocaladık ama devreyi 1-0 önde bitirdik. İkinci yarı çok doğal olarak burada oynamak kolay değil. Çok ciddi taraftar desteği var, baskı yiyeceğimizi düşünüyordum. Bu baskı biraz fazla sürdü. 20-25 dakika baskı yedik. Bu baskıyı yerken kontra ataktan net pozisyonlar yakaladık. 2\'yi bulabilirdik ama maç sonuçta 1-1 bitti. Seyir zevki, mücadelesi yüksek bir maçtı. Geçen senenin kupa şampiyonu olarak geldik, yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim için sevindirici. Gidebileceğimiz nokta ne olur bilmiyorum ama yarı final, final oynuyorsanız, büyük takımları saf dışı bırakmak zorundasınız. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum. Müthiş bir takım birlikteliği, istek ve arzu sergilediler” dedi.

\"LİG MAÇINI DA KAZANMA ODAKLI OYNAYACAĞIZ\"

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında yine hafta sonu Trabzonspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Özdilek, “Bu maçta da kazanma odaklı oynayacağız. Amacımız kazanmak olacak. Trabzonspor iyi takım, iyi oyuncuları var. İkinci yarı tüm maçların çok sert geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor’da Abdülkadir’e de parantez açmak lazım. Trabzonspor camiasına çok önemli bir yetenek geliyor. Ayrıca onu tebrik ediyorum. 3-4 gün dinleneceğiz. Hem bizim hem Trabzonspor’un ihtiyacı var ama eminim kora kora bir mücadele olacak” diyerek açıklamalarını noktaladı.

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