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Spor

Trabzon'da hakem döven holigan, maça başkasının kartıyla girmiş!

"Bu güvenlik zafiyetinin hesabı biran önce sorulmalıdır"

26 Nisan 2016 11:41

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya girip hakeme saldıran Trabzonlu taraftarın stada bir başkasının passolig kartıyla girdiği ortaya çıktı.Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Bu güvenlik zafiyetinin hesabı biran önce sorulmalıdır" denildi.

Bodro mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Trabzonspor Kulübü’nün, Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda Pazar akşamı yaşananları değil tasvip etmesi, nerede olursa kim tarafından yapılır ise yapılsın, karşısında durduğu ve duracağı açıkça bilinmelidir.

Aynı şekilde Trabzonspor Kulübü, yaşanılan talihsiz olayların çözümü adına üzerine düşeni yapmaktadır. Bu kapsamda sahaya giren 2 kişinin Passolig kartlarının bulunmadığı, başka kişilerin kartlarıyla stadyuma rahatlıkla (!) girmiş olduğunun bilgisine ulaşmış bulunmaktayız. Kaldı ki güvenlik zafiyeti burada bitmemiş söz konusu olayların meydana geldiği tribünde de aynen devam etmiştir. Hem stadyuma girişlerde hem de tribündeki olaylar güvenliği sağlamakla görevli olanlar tarafından engellenememiştir.

Trabzonspor, içimizde var olan ve camiamıza zarar veren bu ve benzeri kişiler hakkında gerekeni yapacak, hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Ayrıca yaşanılan güvenlik zafiyetinin hesabının da ivedilikle soruşturularak, sorumluların hesap vermesini beklemekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"

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