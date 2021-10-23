TOSFED’de Eren Üçlertoprağı tek aday

27 Ekim Çarşamba günü Ankara’da gerçekleşecek olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Seçimli Olağan Genel Kurulu’na, halen bu görevi sürdürmekte olan Eren Üçlertoprağı tek aday olarak giriyor.

153 delegenin teklif beyanı ile resmi adaylık başvurusunu yapan Üçlertoprağı, yeniden seçilmesi halinde sorumluluklarının daha da artacağının bilinciyle, yüksek bir motivasyon ile göreve hazır olduklarını açıkladı. “Takdirleri ve güçlü destekleri için Kulüp Başkanlarımıza ve Delegelerimize şükranlarımı sunuyor, genel kurulumuzun sporumuz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum” diyen Eren Üçlertoprağı, yönetim kurulu ile birlikte geliştirdikleri projeleri devam ettirmenin yanı sıra, yeni dönemde en büyük hedeflerinin tesisleşmeye ağırlık vermek olacağını belirtti.

Üçlertoprağı, geçen dönemde iki kez Formula 1 ve iki kez de Dünya Ralli Şampiyonası gibi çok önemli Uluslararası organizasyonları üst düzey başarıyla tamamladıklarını belirterek, ayrıca son dönemde genç sporcularla ülkemizi Uluslararası arena başarıyla temsil ettiklerini ve bu başarıların devam edeceğini açıkladı. 2021 sezonunda Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonası, AVIS Türkiye Pist Şampiyonası, AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası ve Bitci.com TOSFED Baja Kupası başta olmak üzere birçok sponsorluğu da hayata geçirdiklerini ve bunun federasyon tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Eren Üçlertoprağı, ayrıca Bitci Teknoloji ile önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak 3 yıllık ana sponsorluk sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, yeni dönemde hem organizasyonlara, hem de sporcu alt yapısına önemli yatırımlar yapacaklarını bildirdi.