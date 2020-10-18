T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Torba yasada jokeylere vergi ayarı

18 Ekim 2020 06:57

Önceki gün AKP milletvekilleri tarafından hazırlanarak Meclis’e sunulan torba yasaya göre, coronavirüs salgınından olumsuz etkilendikleri gerekçesiyle jokeyler, yamakları ve antrenörler alacakları ücretler için 2025 sonuna kadar yüzde 20’den fazla vergi ödemeyecekler.

Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, düzenlemeyle ilgili olarak “Böylesi zor bir dönemde emekçiler için atılması gereken en önemli adım buydu. Yüreğimize su serpildi. Teşekkürler at lobisi” dedi.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Final'inde görev alacaklara da indirim

Yasa ayrıca Türkiye'de oynanması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında görev alacaklara da vergi istisnası getiriyor.

Buna göre, UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden muaf, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları Katma Değer Vergisi'nden müstesna tutulacak.

ETİKETLER

jokeyvergitorba yasa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24