'Toplu tecavüz'ün kanıtları mahkemeye sunuldu

Hindistan'ın başkenti Delhi'de geçen ay toplu tecavüze uğrayan ve ardından hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki tıp öğrencisiyle ilgili mahkeme başladı. Mahkemeye sunulan DNA tahlili sonuçları, 5 zanlının tecavüz ve saldırılarla ilişkili olduğunu kanıtladı.

Savcı Rajiv Mohan, yargıç Namrita Aggarwal'a, Merkezi Adlî Tıp Laboratuvarı'nca incelenen DNA sonuçlarının suçlanan kişilerin hepsinin giysilerinde bulunan kan izlerinin kurbanın kanıyla aynı olduğunu bildirdi.

Mohan, öğrencinin yaşamını yitirdiği Singapur'daki Mount Elizabeth Hastanesi'ndeki kayıtlarda, tecavüz ve saldırı kurbanının kan zehirlenmesi ve çoklu organ yetmezliğinden öldüğünün belirtildiğini de belirtti.

Delhi'nin Saket yöresindeki Bölge Mahkemesinde yapılan ön duruşmada, yargıç, 5 zanlının Pazartesi günü duruşmaya çıkarılmasını istedi. Saldırıyla ilişkili altıncı zanlının ise, çocuk mahkemesinde yargılanması bekleniyor.

'Ölüm cezasına çarptırılabilir'

Tecavüz, adam kaçırma ve cinayetle suçlanan ve yaşları 19 ile 35 arasında değişen zanlılar ölüm cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Savcı, saldırı kurbanından çalınan eşyanın da zanlıların üzerinde bulunduğunu bildirdi.

Mahkemenin bir sonraki oturumu ise 10 Ocak'ta yapılacak. Mahkeme dışında toplanan protestocular toplu tecavüz kurbanı için adaletin yerini bulması talebiyle gösteri yaptı. (bbctukce)