Toplatılan çikolatalar biyogaza dönüştürülecek



"Focus Online" haber portalının haberine göre, Mars şirketinin sözcüsü Almanya'da bir firmanın çikolataların biyogaza dönüştürülmesi için görevlendirildiğini doğruladı.

Sözcü, "Yerel kurumlarla, ürünlerin sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde dönüştürülmesi için en uygun yolu aradık" dedi. Dönüşüm sürecinde, çikolataların önce paketinden çıkartılması daha sonra da biyogaza dönüştürme sürecine tabi tutulması planlanıyor.

Haberde, Mars'ın dönüşüm işleminden doğan maliyeti karşılayacağı ve açığa çıkan biyogazın satış gelirinden de pay talep etmeyeceği belirtildi.

55 ülkeden milyonlarca ürün toplatıldı

Mars, şubat ayı sonunda Snickers marka çikolatada çıkan plastik parçası nedeniyle 55 ülkedeki milyonlarca ürünün toplatılmasına karar vermişti. Hollanda'nın Veghel kentinde üretilen çikolatalar buradan dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Mars, çikolataların hayvan yemi olacağı iddialarını ise reddetti. Şirketten yapılan açıklamada, bunun kesinlikle bir seçenek olmadığı ifade edildi. Mars, şekerli gıdalar üretiminin yanı sıra kedi-köpek yemi de üretiyor.