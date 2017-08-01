Tomorrowland Festivali'nde "Dursun Özbek istifa" pankartı

Belçika'da Antwerp ve Brüksel arasında Boom'da gerçekleştirilen Tomorrowland Müzik Festivali'nde, "Dursun Özbek istifa" yazan bir pankart açıldı.

Bu yıl 20-30 Temmuz arası Belçika'nın Boom bölgesinde gerçekleştirilen, elektronik müzik festivali olan Tomorrowland, Galatasaray taraftarının dünya çapındaki "Dursun Özbek istifa" etkinliklerine tanıklık etti.

Galatasaray taraftarları, dünyada gittikleri farklı ülkelerden gösterdiği tepkiyi Tomorrowland Festivali'nde de sürdürdü. Galatasaray başkanını istifaya davet eden sloganın olduğu döviz ve pankartlarla taraftarlar daha önce Japonya, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde fotoğraf çektirerek, sosyal medya üzerinden bu görüntüleri paylaşmıştı.

Alınan olumsuz sonuçlar; özellikle son olarak Wesley Sneijder'in gönderilmesi ve UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Östersunds'a elenilmesinin sorumlusu olarak Dursun Özbek'i gösteren taraftarlar, protestolarını sürdürüyor.