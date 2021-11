Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı 'Finch'in ilk fragmanı yayınlandı

Başrolünde Tom Hanks’in yer aldığı bilim kurgu türündeki 'Finch' filminin ilk fragman yayınlandı. Film, izleyici ile 5 Kasım’da Apple TV+’ta buluşacak.

2020 filmi News of The World‘de yer alan, Forrest Gump, Philadelphia ve Cast Away gibi yapımlardaki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Tom Hanks, bu yıl post-apokaliptik bilim kurgu türündeki Finch filminde başrolü bir köpek ve bir robotla paylaştı.

Filmin yönetmenliğini Miguel Sapochnik üstlendi

Finch’in yönetmenliğini ise Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinin yönetmen koltuğuna oturan Miguel Sapochnik üstlendi. İlk olarak BIOS ismiyle duyurulan filmin pandemi öncesi Universal Pictures tarafından Ekim 2020’de vizyona girmesi planlanıyordu ancak pandemi nedeniyle askıya alınmıştı.

Craig Luck ve Ivor Powell‘ın senaryosunu kaleme aldığı filmde Tom Hanks, güneşin sebep olduğu korkunç bir felaketten sonra hayatta kalan birkaç kişiden biri olan Finch ismindeki robot mühendisini canlandırdı.

Bu olay, dünyayı bir çorak araziye dönüştürürken, Finch sevgili köpeği Goodyear ile paylaştığı kendine ait bir dünya inşa ediyor. Ayrıca Goodyear’a bakamayacağı zaman geldiğinde ona göz kulak olabilmesi için yarattığı, Caleb Landry Jones’un canlandırdığı android de onlarla birlikte yeraltı sığınağında yaşamını sürdürüyor. Bu olağan dışı üçlünün, ıssız Batı Amerika’da çıktıkları yolculuk sırasında Finch, kendine Jeff ismini veren robotuna, hayatta olmanın mucizesini göstermeye çalışıyor.



Filmlovers'da yer alan habere göre, filmde ayrıca The Handmaid’s Tale‘den tanıdığımız Samire Wiley’in yanı sıra Laura Harrier ve Skeet Ulrich yer aldı. Tom Hanks ile daha önce Cast Away, Polar Express ve Forrest Gump filmlerinde birlikte çalışan Robert Zemeckis‘in yapımcılığını üstlendiği film, 5 Kasım‘da Apple TV+’ta izleyici ile buluşacak.

İşte filmin ilk fragmanı;