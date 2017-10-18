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Yaşam
Deutsche Welle

Tom Hanks edebiyat dünyasına adım attı

ABD'li aktör Tom Hanks'in 17 kısa öyküden oluşan kitabı "Olağandışı vuruşlar: Birtakım hikâyeler" piyasaya çıktı.

18 Ekim 2017 21:18

Oscar ödüllü aktör Tom Hanks ilk kitabını yayınladı. Orijinal adı "Uncommon Type: Some Stories" olan kitap 17 kısa öykünün bir araya gelmesiyle oluştu.

Eski daktilolara olan merakıyla da bilinen 61 yaşındaki aktörün ilk kitabındaki hikayelerin her birinde, daktilolara bir referans olması dikkat çekiyor.

Hikayelerden birinde New York’ta yaşayan bir göçmen konu ediliyor. Bir diğerinde ise bowling oyuncusuyken ünlü olan birinin hikayesi anlatılıyor.

Kısa hikayelerini yazmaya 2015’te başladığını açıklayan Hanks, film çekimlerinden fırsat buldukça otellerde, uçak yolculuklarında ve evinde yazı çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Eski daktilo koleksiyonu yapıyor

Hanks gündelik yaşamında not ya da mektup yazmak için daktilo kullandığını söylüyor. Koleksiyonunda yaklaşık 270 daktilo bulunan Hanks kimi zaman daktilo meraklısı olanlara koleksiyonundan bir parçayı hediye etmekten de geri durmuyor.

AP/dpa,ÖFŞ/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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