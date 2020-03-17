Tom Brady, 20 yıl boyunca formasını giydiği New England Patriots'tan ayrıldı

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Amerikan futbolunun en önemli yıldızlarından sayılan oyun kurucu Tom Brady, 20 sezon boyunca formasını giydiği New England Patriots'tan ayrılma kararı aldı.

NFL sezonunun sonundan bu yana Patriots'ta kalıp kalmayacağı tartışılan Brady, kararını Twitter üzerinde yayımladığı bir mesaj ile duyurdu.

Patriots'ta hayatının en iyi 20 yılını geçirdiğini ifade eden Brady, taraftaralarına teşekkür etti ve "Futboldaki geleceğimde ne var bilmiyorum ancak yeni bir sayfa açma zamanım geldi" yazdı.

Brady, Patriots formasıyla 6 defa NFL şampiyona oldu ve 3 sezon ligin en değerli oyuncusu seçildi.