Tolgay Arslan, Türkiye'ye dönüyor

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan, gelecek sezon için Başakşehir ile anlaştı.

Akşam'ın haberine göre; Udinese ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Başakşehir ile anlaşma sağladı. Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle transfer edilen Tolgay Arslan, gelecek sezondan itibaren Turuncu-Lacivertliler için ter dökecek.

Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan'ın Trabzonspor'un da gündemine geldiği hatta Bordo-Mavililerin oyuncuyla anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye 3,2 milyon Euroya transfer olmuştu

2015 yılında Beşiktaş'ın 450 bin Euro karşılığında transfer ettiği Tolgay Arslan, 4 yıl Siyah-Beyazlı formayı giydikten sonra 3,2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertlilerde bekleneni veremeyen tecrübeli orta saha, 2020-21 sezonu başında Udinese'nin yolunu tutmuştu.

Udinese formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 23 maça çıkan Tolgay Arslan 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 2,5 milyon Euro.