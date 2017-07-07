Tolga Özkalfa hakemliği bıraktı

Süper Lig hakemlerinden Tolga Özkalfa, hakemliği bıraktığını açıkladı. Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig kadrosundan TFF 1. Lig’e düşürdüğü Tolga Özkalfa, bunun üzerine hakemliği bıraktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Merkez Hakem Kurulu (MHK), daha önce iki defa FIFA kokardı takmış olan Süper Lig kadrosundaki Tolga Özkalfa’yı TFF 1. Lig hakem kadrosuna verdi. MHK, İzmir bölgesi hakemi Tolga Özkalfa’ya geçtiğimiz sezon 19 hafta maç vermeyip, dinlendirmişti. Özkalfa, ara ara maç verip, gözden çıkarmıştı. Bu gelişmeler üzerine 40 yaşındaki Özkalfa, hakemliği bıraktı. Tolga Özkalfa, ayrıca diş doktorluğu da yapıyordu.