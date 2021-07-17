Tokyo'daki Olimpiyat köyünde ilk Koronavirüs vakası

T24 Dış Haberler

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020 Yaz Olimpiyatları'na katılacak atletlerin yaşam alanı olması için kurulan Olimpiyat köyünde ilk Koronavirüs vakası tespit edildi.

Tokyo 2020 CEO'su Toşiro Muto, oyunların organize edilmesinde görev alan ve Japonya'ya başka bir ülkeden gelen bir kişinin testinin pozitif çıktığını ifade etti. Muto, enfekte olan kişinin hangi ülkeden olduğunu açıklamadı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir sene ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları, sıkı karantina kurallarıyla seyircisiz gerçekleştiriliyor.

Birçok kişi, Japonya'da vakaların tekrar yükseldiği bir dönemde Olimpiyatlar'ın gerçekleştirilmesinin ülkenin zaten zorlanmakta olan sağlık sistemine daha da yük bindirebileceği görüşünü dile getiriyordu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos arasında gerçekleşecek.