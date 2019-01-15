Tokat'ta kenevir üretimi heyecanı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir ile ilgili açıklamaları sonrası ekim yapılacak illeri heyecan sardı. Geçmiş dönemde kenevirden yapılan urgan, yular ve halatların yer aldığı şehir müzesini gezen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kenevir ekimi yapılacak iller arasında Tokat’ın yer almasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan\'ın kenevir üretimi ile ilgili açıklamaları sonrası Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Karabük, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde bakanlığın izniyle kenevir üretilecek.

\'EKONOMİK DEĞERİ BÜYÜK\'

Kenevir üretiminin ülke ekonomisine ve üretimi yapılan illere katkı sağlanması amaçlanırken 1574 yılında kenevir üretimine başlanan Tokat\'ta 1980’li yıllara kadar ekim devam etti. 1980\'li yıllarda yasaklanan kenevirlerden yapılan yular, urgan ve halatlar şehir müzesinde sergileniyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kenevir ekimi yapılacak iller arasında Tokat’ın yer almasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, \'\'Şu anda 19 ilde kenevir üretimi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu illerden birisi de Tokat. Kenevir üretiminin, Tokat\'a katma değer anlamında büyük katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Küçüklüğümden hatırlıyorum, kenevirler ekilirdi. Yapılan üretimler şehirlere, köylere ciddi anlamda katkı sağlardı. Ama sonrasında kenevir, daha farklı bir algıyla yasaklandı ve kullanılmadı. Bir anda Türkiye’nin gündeminden kenevir kalktı. Kenevirin kullanım alanları ve sağladığı faydalar saymakla bitmez. Kenevir oksijen anlamında ciddi bir kazanım sağlayan bir ürün. Kağıt üretiminde de kenevir çok önemli bir yerde. Ağaç 3 kez kağıda dönüşebiliyorken, kenevir 8 kez dönüşüyor. Bu da son derece önemli. Bu, kenevirin ne kadar ekonomik bir değer katacağını ortaya koymaktadır. Hem Türkiye de hem Tokat’ta üretilmeye başladığında bir çok sektörde hem ülkemize katkı sağlayacak hem de şehrimize katkısı olacak. Burada Cumhurbaşkanımızın feraseti, bu konudaki ilgisi ve attığı adım ve atılımlar hem ülkemize hem de 19 ile büyük katkı sağlayacaktır\'\' dedi.

ŞEHİR MÜZESİ\'NDE SERGİLENİYOR

Şehir Müzesi\'nde kenevirden yapılan ürünlerin olduğu bölümü ziyaret eden Eroğlu, \'\'Osmanlı çarşımızda bir kısım dükkanımızda urgancı diye tabir ettiğimiz bölümlerde yer alan eskiye dair ürünlerimizin hepsi de kenevirden, kendirden yapılmış. Bunları biz günümüzde de artık inşallah üretimle beraber yeniden göreceğiz. Biz hem geçmişi yad etmek, hem de bu anlamda kenevirin nasıl ve nerelerde kullanıldığı burada anlatmak, Tokatımızın da bundan istifade ediyor olmasından dolayı duyduğumuz mutluluğu paylaşmak için buradayız\'\' dedi.



FOTOĞRAFLI